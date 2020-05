Equi-News.de

Juan Matute Guimóns Zustand hat sich leicht verbessert, er ist jedoch immer noch im künstlichen Koma. Ein CT Anfang kommender Woche soll weiteren Aufschluss geben. Juan Matute Guimón’s state of health has improved a little bit, but he remains in an artificial coma. A ct scan, which will take place early next week will show more.

Wie Juans Schwester Paula via Instagram mitteilte, wird zu Beginn der Woche ein weiteres CT bei Ihem Bruder durchgeführt. “Wir beten, dass das Ödem sich weiter zurückbildet und sie anfangen können, ihn wieder aufzuwecken”, schreibt Paula.

Vor zwei Tagen schrieb Paula, dass sich der Zustand von Juan “leicht” verbessert habe, er aber im künstlichen Koma verbleibe, um den Gehirn weiter Gelegenheit zur Regeneration zu geben. Am 6. Mai war der junge spanische Dressurreiter mit einer Hirnblutung beim Training zusammengebrochen und hatte sich danach in zwei zur Universität Madrid gehörenden Kliniken zwei Operationen unterziehen müssen. Die Operationen hatte er überstanden, seitdem befindet er sich im künstlichen Koma.

As Juan’s sister Paula announced on Instagram, early next week her brother will get another CT scan. “We pray so the edema continues to decrease and they can begin to wake him up”, Paula wrote.