Equi-News.de

In Grimaud am Golf von St. Tropez wird seit drei Wochen wieder international geritten. Am gestrigen Sonntag gab es auch den ersten Großen Preis auf fünf-Sterne-Niveau. Hier hieß der Sieger nach neunköpfigem Stechen Steve Guerdat, der im Satteldes elfjährigen Selle Francais-Wallach Victorio saß. Daniel Deusser beendete die Prüfung auf Rang sieben und war damit bester Deutscher. Hier ist das Ergebnis: In Grimaud at the Golfe of St. Tropez (France), there are international competitions since three weeks. Yesterday, a very first five-star showjumping Grand Prix took place, which saw Steve Guerdat, riding Victorio, as winner after a jump-off of nine riders. Daniel Deusser, who finished seventh, was best-placed German rider. Here is the r esult:

Hupside Jumping, Grimaud (FRA)

Int. Springprüfung 1,60m mit Stechen / Int’l Jumping Competition 1,60m with jump-off