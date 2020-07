Equi-News.de

Jetzt ist es entschieden: Das Balve Optimum, welches auf September verschoben wurde, kann nicht wie geplant und erhofft stattfinden. Die Deutschen Meisterschaften Springen 2020 wurden nun komplett abgesagt. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten: Die DressurreiterInnen können Ihre Titelkämpfe vor Schloss Wocklum austragen - und es können sogar ein paar Zuschauer dabei sein. Now the decision has been taken: The Balve Optimum, which was postponed to September, cannot take place as planned and hoped for. The German national championships showjumping have now been cancelled completely. But there are also some good news: The dressage riders will have their national title bouts at Wocklum Castle - and also some spectators can watch them.



Gestern Abend kam die Entscheidung aus Balve: “Das gewohnte Longines Balve Optimum in seinem gesamten Umfang wird es so nicht geben”, teilten die Organisatoren mit. Und weiter hieß es: “Die Deutschen Meisterschaften im Springreiten werden leider in diesem Jahr nicht stattfinden.” Aber: Die Deutschen Meisterschaften 2020 der Dressurreiter werden vom 18. - 20.09.2020 in Balve ausgetragen.



Wie die Veranstalter mitteilen, haben die zuständigen Behörden das eingereichte Hygiene- und Sicherheitskonzept für ein Turnier mit bis zu 1.000 Besuchern abgelehnt. Wirtschaftlich gesehen sei das gesamte Balve Optimum mit max. 300 Zuschauern aber nicht tragbar. Aus diesem Grunde hat man sich für die Dressur entschieden und per jetzigem Stand können bis zu 300 Zuschauer in Balve vor Ort sein, um die deutschen Stars im Dressursattel zu sehen. Weitere Details zum Zeitplan etc. sollen in Kürze folgen.



Yesterday at night, the decision in Balve was announced: “The usual Longines Balve Optimum in it’s complete scale will not take place”, the organizers wrote. “The German national championships showjumping unfortunately will not take place this year.” But: The German national dressage championships 2020 will be held from September 18- 20 in Balve.



As the organizers further told, the responsible authorities have declined the submitted hygiene and safety protocol for a tournament with up to 1.000 spectators. However, from the economic point of view, the complete Balve Optimum with max. 300 spectators is unsustainable. Due to this, the decision was taken to Focus on dressage and according what is known right now, up to 300 spectators can watch the stars in the dressage saddle. Further details concerning timetable etc. will follow shortly.