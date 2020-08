Equi-News.de

So langsam läuft das Turniergeschehen - zumindest in geringem Umfang - wieder an. Für die Dressurreiter gab es jetzt im ungarischen Pilisjászfalu bei Budapest die Gelegenheit, Worldcup-Punkte zu gewinnen. Hier war Schwedens anchor rider Patrik Kittel mit dem 14-jährigen Oldenburger Wallach Delaunay in Siegerlaune. Hier ist das Ergebnis: Competitions slowly are starting again - at least at a very low scale. The dressage riders, however, now had the opportunity to win world cup points in Pilisjászfalu, close to Budapest (Hungary). Here, Sweden’s anchor rider Patrik Kittel and his 14-year old Oldenburg-bred gelding Delaunay were in winning form Here is the result:

FEI World Cup Dressage, Pilisjászfalu - Budapet (HUN)

World Cup Kür / Freestyle to music