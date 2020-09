Equi-News.de

In Grimaud am Golf von St. Tropez steht mit dem Hubside Jumping weiter großer Sport auf dem Programm; an diesem Wochenende geht es für die Springreiter auch in fünf-Sterne-Prüfungen um Siege und Platzierungen. Die ersten Sieger waren Julien Epaillard, Daniel Deusser und Niels Bruynseels. Hier sind die Ergebnisse: In Grimaud at the Golfe of St. Tropez the Hubside Jumping offers furtheron bigsport; this weekend there are also finve-star competitions on the schedule. First winners were Julien Epaillard, Daniel Deusser and Niels Bruynseels. Here are the results:

Int. Springprüfung 1,50m / Int’l jumping competition 1,50m

1: Julien Epaillard FRA Alibi de La Roque 0 / 61,23 Sec. 2: Roger Yves Bost FRA Talitha 0 / 63,14 Sec. 3: Marlon Modolo Zanotelli BRA

Icarus 0 / 63,15 Sec. 4: Marcus Ehnng GER Funky Fred 0 / 63,89 Sec. 5: Daniel Deusser GER Jasmien vd Bisschop

0 / 63,98 Sec.

Int. Springprüfung 1,50m / Int’l jumping competition 1,50m

1 : Daniel Deusser GER Jasmien vd Bisschop 0 / 57,37 Sec. 2: Gregory Wathelet BEL

Indago 0 / 57,68 Sec. 3: Olivier Robert

FRA Eros

0 / 57,73 Sec. 4: Mattieu Billot

FRA

Lagavulin 0 / 58,09 Sec. 5: Eduardo Pereira De Menezes

BRA

Elvaro

0 / 58,11 Sec.

Int. Springprüfung 1,55m mit Stechen / Int’l jumping competition 1,55m with jump-off