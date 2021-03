Equi-News.de

Großer Sport in der Wüste: Zum Fünf-Sterne CDI und CSI wurde nach Doha (Qatar) eingeladen. Jessica von Bredow-Werndl und Zaire-E gingen siegreich aus der CDI*****-Kür hervor. Hier kam Helen Langehanenberg mit Damsey auf den zweiten Rang - ein toller Erfolg beim letzten Turnierstart in Damseys Leben, denn mit dieser Kür verabschiedete er sich in die Rente. Bei den Springreitern hatte Christian Ahlmann die Nase vorn. Hier sind die Ergebnisse: Top sport in the desert: Top equestrians were invited to Doha (Qatar) for a five-star CDI and CSI. Jessica von Bredow-Werndl and Zaire-E were in winning form in the five-star freestyle to music. Here, Helen Langehanenberg and Damsey finished as runner-ups - a quite nice success at the very last competition in Damsey’s life before starting his retirement. In showjumping, Germany’s Christian Ahlamnn was in winning form. Here are thenresults:

Longines Doha 2021 - CDI*****

Grand Prix Kür / Freestyle to Music

1: Jessica von Bredow-Werndl GER

Zaire-E 84,780% 2: Helen Langehanenberg GER Damsey FRH 82,050% 3: Dorothee Schneider GER Faustus

81,865% 4: Henri Ruoste FIN Kontestro 81,265% 5: Morgan Barbancon FRA Sir Donnerhall II OLD 78,655%

CSI*****

Großer Preis / Showjumping Grand Prix



1: Christian Ahlmann GER Dominator 2000 0 / 36,17 Sec. 2: Olivier Robert FRA Vivaldi des Meneaux 0 / 36,27 Sec. 3: Niels Bruynseels BEL Delux van T&L 0 / 36,82 Sec.

4: Maurice Tebbel GER Don Diarado 0 / 37,81 Sec. 5: Evelina Tovek SWE Winnetou de la Hamente Z 0 / 38,33 Sec.

FEI Driving Worldcup