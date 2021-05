Equi-News.de

Es geht wieder los! Eingeschränkt zwar, ohne Publikum und unter scharfen Hygienebedingungen, aber sie reiten wieder: Bei Horses & Dreams in Hagen treffen sich nach langer Zeit wieder einmal die besten DressurreiterInnen der Welt zum Wettkampf. Die erste “große” Siegerin kam aus England. Hier sind die Ergebnisse: Things are going on again: With limitations, without spectators and with a strict hygiene regime, but they are riding again. At Horses & Dreams in Hagen, after quite a long time, world’s best dressage riders are competing again. The first “big” winner is coming from the United Kingdom. Here are the results:

CDI****

Grand Prix de Dressage



1: Charlotte Dujardin

GBR Gio 78,761% 2: Frederic Wandres GER Duke of Britain 75,957% 3: Nanna Skodborg Merrald DEN Blue Hors Zack 75,739% 4: Henri Ruoste FIN Kontestro 74,935% 5: Charlotte Fry GBR Everdale

73,804%

