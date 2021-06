Equi-News.de

Was für ein tolles langes Wochenende für Jessica von Bredow-Werndl: Bei den Deutschen Meisterschaften in Balve holte Jessi im Sattel von Dalera (Foto) alle drei Siege und beide Goldemedaillen - jeweils vor Isabell Werth mit Bella Rose und Dorothee Schneider mit Showtime. What a great long weekend for Jessica von Bredow-Werndl. At the German National Championships in Balve, Jessi - riding Dalera (pictured) - claimed all three wins and won double gold ahead of Isabell Werth with Bella Rose and Dorothee Schneider with Showtime.

Drei Siege, zwei Mal Gold - für Jessica von Bredow-Werndl und Dalera hätte Balve nicht besser sein können. Die 14-jährige Easy Game-Tochter aus dem Besitz der ehemaligen O-Richterin Beatrice Bürchler-Keller und ihre geschmeidig einwirkende Reiterin waren die Lieblinge der Richter und der kurzfristig noch zugelassenen Zuschauer in Balve. Die Richter:innen am Viereck gerieten bei der abschließenden Kür vor Begeisterung gar in einen regelrechten Notenrausch und zückten bis zu 99% in der B-Note.

Three victories, two gold medals - it couldn’t have been any better for Jessica von Bredow-Werndl and Dalera in Balve. The 14-year old Easy Game-daughter, owned by former O-judge Beatrice Bürchler-Keller and her super talented rider were the were the darlings of the judges and the - at least - few spectators in Balve. At the final freestyle, the judges were in a “mark frenzy” - kind of, when awarding up to 99% as b-score.

Grand Prix de Dressage

1: Jessica von Bredow-Werndl GER Dalera 85,040% 2: Isabell Werth GER Bella Rose 81,320% 3: Dorothee Schneider GER Showtime FRH 80,520% 4: Isabell Werth GER Quantaz 80,280% 5: Helen Langehanenberg GER Annabelle 75,940%

Grand Prix Spécial

1: Jessica von Bredow-Werndl GER Dalera 84,882% 2: Isabell Werth GER Bella Rose 83,902% 3: Isabell Werth GER Quantaz 83,490% 4: Dorothee Schneider GER Showtime FRH 80,275% 5: Helen Langehanenberg GER Annabelle 77,804%

Grand Prix Kür / Freestyle to Music

1: Jessica von Bredow-Werndl GER Dalera 93,025% 2: Isabell Werth GER Bella Rose 90,975% 3: Dorothee Schneider GER Showtime FRH 89,775% 4: Isabell Werth GER Quantaz 85,250% 5: Helen Langehanenberg GER Annabelle 83,475%